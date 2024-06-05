Заявления США о санкциях против Китая оценили в Кремле

Песков: с Китаем нельзя говорить языком шантажа и угроз, как привыкли США

Фото: Публичное достояние

Китай неодобрительно оценивает заявления США о вероятных санкциях против себя, а Россия солидарна с КНР и считает такой тон неуместным. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

Таким образом пресс-секретарь президента ответил на вопрос о попытках американской стороны вмешиваться в торговые отношения между Россией и Китаем.

«Мы точно знаем, что КНР не нравится это. С нашими китайскими товарищами мы солидарны и считаем такой тон недопустимым и неуместным», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия и Китай являются суверенными странами, партнерские отношения которых не направлены против кого-либо, а лишь преследуют цель взаимоуважительного и взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее турецкие СМИ назвали союз России и Китая назвали настоящим кошмаром для Запада.

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