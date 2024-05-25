Союз России и Китая назвали кошмаром для Запада

Sabah: союз России и Китая стал кошмаром для гегемонии Запада

Фото: РИА «Новости»

Дружеские отношения России и Китая стали для Запада настоящим кошмаром. На это указало издание Sabah.

«Апологеты построенной США и Европой атлантической системы расценивают стратегию союза России и Китая как зловещее будущее. Кошмар Запада в каком-то смысле становится реальностью», — заявили авторы статьи.

Журналисты добавили, что США рассматривают любое сближение России и КНР как вопрос личного выживания, поскольку после завершения Второй мировой войны Штаты пытаются мешать формировать мощные союзы ради сохранения собственного влияния.

«Однако теперь из-за своей давней стратегии США не смогут получить результат. Россия и Китай создали союз великих держав»,  — отметили они.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин и Владимир Путин занимают лидирующие роли в мировой политике, и пообещал вернуть стране былое влияние.

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте