Союз России и Китая назвали кошмаром для Запада
Sabah: союз России и Китая стал кошмаром для гегемонии Запада
Дружеские отношения России и Китая стали для Запада настоящим кошмаром. На это указало издание Sabah.
«Апологеты построенной США и Европой атлантической системы расценивают стратегию союза России и Китая как зловещее будущее. Кошмар Запада в каком-то смысле становится реальностью», — заявили авторы статьи.
Журналисты добавили, что США рассматривают любое сближение России и КНР как вопрос личного выживания, поскольку после завершения Второй мировой войны Штаты пытаются мешать формировать мощные союзы ради сохранения собственного влияния.
«Однако теперь из-за своей давней стратегии США не смогут получить результат. Россия и Китай создали союз великих держав», — отметили они.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин и Владимир Путин занимают лидирующие роли в мировой политике, и пообещал вернуть стране былое влияние.