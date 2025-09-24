Заявление Трампа о границах Украины озадачило Зеленского

Зеленский удивился словам Трампа о шансе вернуть Украину к границам 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что его удивили слова американского лидера Дональда Трампа о возможном возвращении страной своих изначальных территорий. Об этом глава киевского режима заявил в интервью телеканалу Fox News .

«Да, я немного удивлен», — ответил он на вопрос журналистов о реакции на заявление главы Белого дома.

До этого Трамп написал в соцсети Truth Social, что Украина при финансовой поддержке Евросоюза и НАТО смогла бы вернуть утраченные ею территории, а также, возможно, продвинуться еще дальше.

Заявление главы Белого дома прозвучало на фоне его же слов о большой военной мощи России, влияющей на международную политику. Трамп отметил, что потенциал ВС РФ приходится учитывать при обсуждении вопросов безопасности.