Трамп оценил военную мощь России

У России большая военная мощь, способной оказать влияние на глобальные процессы. Об этом президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, которую транслировал Белый дом.

«Российская сторона обладает большой военной мощью. Многие думали, что конфликт закончится быстро», — сказал он.

По словам Трампа, потенциал российской армии нельзя не признавать, когда обсуждаются вопросы безопасности и международной политики.

На вопрос журналистов о предоставлении Украине гарантий безопасности совместно с европейскими союзниками он заявил, что это будет обсуждаться позже.

Кроме того, глава Белого дома пообещал в течение месяца дать ответ на вопрос, доверяет ли он по-прежнему президенту России Владимиру Путину.

Также Трамп согласился с тем, что у стран НАТО есть право сбивать нарушившие воздушное пространство российские самолеты.