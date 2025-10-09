Заявление Трампа о достигнутом мирном соглашении Израиля и ХАМАС опровергли

Reuters: подписание соглашения Израиля и ХАМАС по мирному плану пройдет в 12:00

Подписание первого этапа мирного соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС ожидается в четверг, в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщило Reuters .

«Подписание соглашения по Газе по первому этапу плана президента США Дональда Трампа ожидается в 12:00», — отметил источник агентства.

Трамп ранее объявил о якобы достигнутой договоренности между ХАМАС и Израилем об исполнении первой фазы плана по урегулированию конфликта: Израиль отведет войска, а палестинское движение освободит заложников.

Сразу после объявления Трампа военные Израиля нанесли массированный удар по анклаву, под наиболее интенсивные удары попал сектор Газа.

Президент России Владимир Путин отмечал, что план Трампа может принести надежду на мир на Ближнем Востоке. По его словам, российская сторона изучает инициативы американского лидера по урегулированию.