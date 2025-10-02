План президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта в секторе Газа может принести надежду на мир на Ближнем Востоке. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на XXII ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» .

«Мне кажется, что здесь какой-то свет в конце тоннеля все-таки может появиться», — сказал глава государства.

Как сообщили «Известия», Белый дом 29 сентября обнародовал план по урегулированию конфликта в Газе. В документе из 20 пунктов предлагается вывод израильских войск и прекращение огня в обмен на освобождение заложников. После утверждения соглашения на выполнение условий отводится 72 часа.

Россия знакомится с инициативами президента США Дональда Трампа по палестино-израильскому урегулированию, добавил президент. Западные дипломатические методы не помогают завершить конфликт.

Во время выступления Путин также заявил, что Россия никогда не проявит слабость и нерешительность. По его словам, страна даст решительный и убедительный ответ на милитаризацию Европы.