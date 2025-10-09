Израиль атаковал Газу после объявления о мирных договоренностях
Военные Израиля нанесли удар по сектору Газа, несмотря на объявление о достижении мирных договоренностей с движением ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба гражданской обороны палестинского анклава.
«Этой ночью поступали многочисленные сообщения о взрывах с момента достижения договоренностей по предложенным условиям прекращения», — заявили в движении.
В ХАМАС уточнили, что под наиболее интенсивные удары попал город Газа.
Президент США Дональд Трамп несколько часов назад объявил, что ХАМАС и Израиль заключили договоренность по первому этапу урегулирования ситуации в Газе. Он объяснял, что это означает отвод израильских войск к согласованным линиям и скорое освобождение всех заложников.
Трамп также обещал добиться урегулирования в Газе, несмотря на позицию палестинского движения. Он пообещал ХАМАС «ад, которого еще никто не видел».