Заявление главы МИД Турции о ядерной гонке оценили в Кремле

В Кремле обратили внимание на заявления Турции о включении в ядерную гонку

Россия обратила внимание на заявления главы МИД Турции Хакана Фидана о вероятном включении страны в ядерную гонку. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

Песков напомнил о действующем режиме нераспространения ядерного оружия.

«Есть режим нераспространения, и, конечно, это краеугольный камень ядерной безопасности», — подчеркнул он.

Ранее Фидан заявил, что Турции придется вступить в гонку ядерных вооружений, если у кого-то в регионе появится ядерное оружие. Так он ответил на вопрос журналистов о вероятном появления ядерного оружия у Ирана.

Верховный представитель Евросоюза по политике безопасности Кая Каллас предупреждала, что ядерное оружие эффективно в качестве средства сдерживания, но его распространение несет очень серьезные риски.