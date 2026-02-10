Турция нацелилась на ядерную гонку

Турция присоединится к ядерной гонке, если такое оружие появится у других стран региона. Об этом в эфире телеканала CNN Turk сообщил глава МИД республики Хакан Фидан.

По его словам, этот вопрос необходимо рассматривать в рамках общей стратегической ситуации.

«Честно говоря, мы не хотим драматических изменений, которые могут нарушить текущий баланс сил. Страны, имеющие проблемные вопросы с Ираном, начнут стремиться к обладанию ядерным оружием. И нам, видимо, придется невольно присоединиться», — подчеркнул Фидан.

Министр добавил, что обладание ядерным оружием несет серьезные угрозы. Он напомнил, что у Ирана нет ядерного оружия, как и желания построить атомную бомбу.

Ранее Иран потребовал от США снятия санкций для снижения уровня обогащения урана до 60%. Страна поднимет тему на ближайшей встрече с американской делегацией.