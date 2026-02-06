Каллас призвала обсудить ядерное сдерживание Европы

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила обсудить вопрос ядерного сдерживания на общеевропейском уровне. Такое заявление она сделала в интервью финской газете Helsingin Sanomat .

Каллас подчеркнула, что ядерное оружие остается единственным эффективным средством сдерживания, но при этом указала на серьезные угрозы, связанные с его распространением. Отдельно она отметила ухудшение отношений между Европой и США.

«Трансатлантические отношения пережили настоящий удар», — сказала Каллас.

Глава евродипломатии Каллас впервые столь открыто высказалась о необходимости обсуждения возможности ядерного потенциала ЕС отдельно от НАТО.

Европейские страны обсуждают возможность создания собственного ядерного оружия на фоне споров с США из-за Гренландии.

Ранее генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский отметил, что европейские политики игнорируют тот факт, что ядерный потенциал Франции и Великобритании намного слабее российского.