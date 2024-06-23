Спровоцировавший волну критику в свой адрес после заявлений о роли Запада в конфликте на Украине лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж объявил, что не намерен извиняться. Он подчеркнул, что все заявления о том, что он повторяет слова президента России Владимира Путина, не имеют под собой оснований. Об этом Фарадж написал в своей статье для газеты The Telegraph .

Политик подчеркнул, что его позиция на Украине на протяжении многих лет оставалась самой честной. Он напомнил, что еще в 2014 году предупреждал: вовлечение Украины в орбиту НАТО и Евросоюза не понравится России, и все может закончиться боевыми действиями.

«Если вы ткнете русского медведя палкой, не удивляйтесь, если он ответит вам тем же. А если у вас нет ни средств, ни политической воли, чтобы ему противостоять, то очевидно, что это не лучшая внешняя политика», — написал Фарадж.

Он добавил, что к катастрофической для Украины ситуации привели ошибки Запада. Пока он не признает свою неправоту, то прочного мира достичь не удастся.

Фарадж попал под волну критики после его интервью «Би-би-си», в котором он заявил, что конфликт на Украине стал следствием провокации НАТО и Евросоюза. После этого британского политика обвинили в продвижении тезисов Путина.

Но Фарадж и до этого отмечал, что продолжение конфликта на Украине зависит от того, как долго страны Запада продолжат предоставлять Украине оружие. Он подчеркивал, что Россия готова вести боевые действия достаточно долго для того, чтобы у ВСУ просто закончились войска.