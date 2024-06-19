В Британии рассказали, сколько еще будет продолжаться СВО
Британский политик Фарадж: СВО не закончится, пока Запад продолжает помогать ВСУ
Спецоперация на Украине может никогда не закончиться, если страны Запада будут и дальше продолжать финансировать Украину. С таким заявлением выступил британский политик, лидер партии Reform UK Найджел Фарадж. Цитату привело издание Daily Mail.
По словам Фараджа, накачивать Украину деньгами можно бесконечно, но выдержат ли ВСУ потерю войск. Этот вопрос он назвал открытым.
«Это тяжело, потому что Россия может продолжать вести боевые действия вечно», — отметил политик.
Он добавил, что в конечном итоге все придет к переговорам. Это может случиться уже осенью, если на выборах победит бывший президент США Дональд Трамп. В этом случае украинской стороне придется отказаться от утраченных территорий.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обещал украинцам передать истребители Mirage 2000-5. Но, как сообщило издание Valeurs Actuelles, ВСУ передадут только шесть таких самолетов, а не 26.