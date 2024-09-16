Запад остался без инструментов военного давления на Россию, а вся натовская техника уничтожается или захватывается российскими военными. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Мы почему-то постоянно думаем, что Россия слаба, мы верим, что она не сделает этого или того. Сейчас мы, напротив, наблюдаем, как она буквально задает нам жару на Украине», — заявил экс-разведчик.

Риттер добавил, что у Европы вообще ничего не осталось, что могло бы исправить ситуацию, в которой оказались ВСУ в зоне спецоперации.

По его словам, та же Швеция отправляет 17 пакет помощи Киеву, но уже все кончено. Экс-разведчик предупредил, что «русские все это уничтожат или захватят».

Ранее Риттер заявил, что США и Европа планируют привести Россию к стратегическому поражению, используя украинский конфликт. Запад пытается использовать этот шанс, чтобы победить ее, но это крайне сложно реализовать из-за наличия у Москвы ядерного арсенала.