Запад мечтает привести Россию к стратегическому поражению руками Украины. Такое мнение выразил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media & Travel .

«Запад, США, Европа связали свою главную цель нанесения стратегического поражения России с украинским конфликтом. Они хотят использовать этот шанс, чтобы победить Россию», — высказался он.

По его словам, воплотить в жизнь подобный план будет крайне сложно, так как у России есть ядерный арсенал. Власти РФ никогда не позволят нанести стране стратегическое поражение.

Политика накачивания оружием ВСУ, как заметил Риттер, провалилась. Единственной реально проигравшей стороной в этом кризисе будет сама Украина. После завершения конфликта у украинцев может не быть Одессы, Харькова, Киева и даже всей нации, резюмировал он.

Украине предрекли потерю еще пяти городов. Британский эксперт Александр Меркурис предположил, что российские войска в скором времени могут освободить еще больше населенных пунктов в ДНР.