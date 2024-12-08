Захватившие Дамаск террористы развязали бои с курдами

Times of Israel: в Сирии террористы начали бои с курдами

Захватившие Дамаск сирийские вооруженные организации вступили в боевые действия с курдскими силами в районе Манбиджа на севере страны. Об этом сообщила газета The Times of Israel .

«Повстанцы в Сирии объявили, что началось наступление на возглавляемые курдами вооруженные силы в городе Манбидж на севере республики», — отметили авторы статьи.

Журналисты уточнили, что курдские ополченцы и террористические группировки в последние недели фактически выступали в качестве ситуативных союзников, объединившись против режима Башара Асада. Тем не менее, между сторонами вновь разгорелся конфликт после завершения временного сотрудничества.

В воскресенье, 8 декабря, члены террористических формирований взяли под свой контроль сирийскую столицу Дамаск и объявили о свержении правления Асада.

Позднее МИД России в официальном заявлении сообщил, что Башар Асад поручил организовать мирную передачу власти и покинул Сирию.