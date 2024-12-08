«Пал, не сопротивляясь». Военкор заявил о захвате Дамаска

Вооруженные террористические сирийские бандформирования не встретили сопротивления и вошли в Дамаск. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, боевики взяли под контроль учреждений пенитенциарной системы, здания силовых структур и СМИ.

«Дамаск не сопротивлялся и пал. Вооруженные люди занимают ключевые инфраструктурные объекты в городе, включая ведущих СМИ, силовых структур и учреждений пенитенциарной системы», — написал он военкор.

Телеканал Al Hadath сообщал, что боевики дошли до площади Омейядов и взяли под контроль центр Дамаска. По данным РИА «Новости», в центре города были слышны взрывы. Агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск.

Ранее премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности работать с любым правительством.