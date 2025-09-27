Захарова жестко поставила Стубба на место после слов о международном праве

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на выпады финского президента Александера Стубба в адрес России, потребовав, чтобы он перестал «фальсифицировать» здравый смысл. Об этом она написала в Telegram-канале.

Финский лидер заявил, что Россия не вправе продолжать свою агрессию против Украины, а Израиль — нарушать международное право в Палестине. Подобное сравнение дипломат посчитала неуместным и некорректным.

«Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла <…>. Если он хочет поделиться своими мыслями по поводу международного права, то начинать он должен с того позора, который творится в его части Евразийского континента», — заявила Захарова.

Дипломат напомнила, что на деньги Евросоюза киевские власти травят и преследуют русскоязычных, уничтожают все, что связано с историей и идентичностью русского народа.

Захаровой не впервой критиковать Стубба за антироссийские высказывания. В начале сентября финский лидер заявил, что Финляндия якобы выиграла войну с СССР. Дипломат напомнила ему, что в 1944 году Хельсинки пришлось играть «по советским правилам», в частности, разорвать сотрудничество с Германией и выплатить контрибуции.