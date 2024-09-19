Захарова заявила о признаках буйного помешательства у Европарламента

У Европарламента, призвавшего выдать международный ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, появились признаки буйного помешательства. Об этом написала в
Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Навязчивая идея преследовать тех, кто не входит в ареал Евросоюза», — добавила она.
При этом представитель МИД подчеркнула, что союз не интересуется расследованием подрывов «Северных потоков», которые произошли на его же территории.
Ранее такой ордер у Международного уголовного суда
запросили власти Аргентины. В ответ прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест самого аргентинского лидера Хавьера Милея.
А в начале сентября в Доминикане по указанию США
арестовали самолет президента Венесуэлы. От Мадуро требуют сложить полномочия и передать их кандидату от оппозиции Эдмундо Гонсалесу.
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