Захарова заявила о признаках буйного помешательства у Европарламента

Захарова: ЕС помешался на преследовании Мадуро и всех, кто не входит в его ареал

У Европарламента, призвавшего выдать международный ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, появились признаки буйного помешательства. Об этом написала в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Навязчивая идея преследовать тех, кто не входит в ареал Евросоюза», — добавила она.

При этом представитель МИД подчеркнула, что союз не интересуется расследованием подрывов «Северных потоков», которые произошли на его же территории.

Ранее такой ордер у Международного уголовного суда запросили власти Аргентины. В ответ прокуратура Венесуэлы выдала ордер на арест самого аргентинского лидера Хавьера Милея.

А в начале сентября в Доминикане по указанию США арестовали самолет президента Венесуэлы. От Мадуро требуют сложить полномочия и передать их кандидату от оппозиции Эдмундо Гонсалесу.