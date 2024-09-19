Ордер на арест президента Аргентины выдали в Венесуэле

Прокуратура Венесуэлы выдал ордер на арест аргентинского лидера Хавьера Милея по делу делу о краже самолета авиакомпании Emtrasur. Об этом заявил генеральный прокурор Тарек Уильям Сааб на пресс-конференции, которую транслировали на телеканале VTV .

Также ордер на арест выдали сестре президента — генсеку администрации президента Карине Милей и министру безопасности Патрисии Бульрич.

«Прокуратура Боливарианской Республики Венесуэла объявляет о назначении двух прокуроров, специализирующихся на этом деле, которые проводят соответствующее расследование дела и оформляют ордер», — подчеркнул Сааб.

По его словам, всех фигурантов дела подозревают в краже воздушного судна при отягчающих обстоятельствах, отмывании денег, выведении из строя самолета, а также незаконном лишении свободы.

В МИД Аргентины осудили решение прокуратуры Венесуэлы, заявив, что решение об аресте самолета приняли судебные власти страны. В их работу, по словам представителей министерства, правительство не имеет права вмешиваться.

Летом Милей отказался признавать победу Николаса Мадуро на президентских выборах в Венесуэле. Он выразил надежду на то, что «вооруженные силы защитят демократию и волю народа».