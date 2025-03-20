Захарова заявила, что Россия не собирается нападать на Германию

Россия будет отвечать на любые действия Германии, направленные на милитаризацию, однако не собирается нападать на ФРГ. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщило РИА «Новости» .

«Горячие головы в Берлине и в других европейских столицах должны отдавать себе отчет в том, что Российская Федерация будет своевременно и жестко реагировать на любые милитаристские устремления в целях предотвращения угроз собственной безопасности», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, если Германия говорит о возможных нападениях со стороны России, то, возможно, у нее тоже есть такие намерения.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что глава Христианско-демократического союза ФРГ Фридрих Мерц лжет, когда говорит об агрессии России. Он напомнил Мерцу о событиях Великой Отечественной войны. Политолог Андрей Коряковцев, в свою очередь, предположил, что Германия под руководством Мерца может стать оплотом перевооружения стран, входящих в Евросоюз.