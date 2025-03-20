Политолог Коряковцев: ФРГ во главе с Мерцем может стать оплотом перевооружения стран

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в беседе с «Абзацем» прокомментировал слова будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, который заявил, что президент России Владимир Путин якобы ведет войну против Европы.

Собеседник издания считает, что немецкий канцлер окончательно «потерял берега». С ним согласился и эксперт Института нового общества политолог Андрей Коряковцев.

«Делая заявления о „ведении Россией войны против Европы“, Мерц демонстрирует верность прежнему курсу [евроатлантистов]. А делает он это, поскольку под этот курс по-прежнему идут деньги из США», — добавил он.

Политолог считает, что Германия под руководством Мерца может стать оплотом перевооружения стран, входящих в Евросоюз.