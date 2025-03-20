Глава Христианско-демократического союза ФРГ Фридрих Мерц лжет, когда говорит о России. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

«Будущий канцлер Мерц заявил об агрессивной войне, которую ежедневно ведет Россия в Европе, в виде поджогов, заказных убийств, вандализма и дезинформации. Еще ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс», — отметил он.

Медведев осудил высказывания Мерца и напомнил о Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что конфликт завершился не в пользу Германии.

«Плохо начинаешь, Фриц! И, надеюсь, также закончишь…», — написал политик.

Ранее Медведев прокомментировал возможное возвращение иностранных компаний на российский рынок. Он рассказал, что представители западных брендов пока не обращались к России на официальном уровне, но уже начали «прощупывать почву».

Снятие санкций может иметь для страны как положительные, так и отрицательные последствия. Политик предложил разработать ряд мер, чтобы защитить отечественный бизнес в случае отмены антироссийских ограничений.