Захарова высмеяла видео с «пророссийскими» бюллетенями в Молдавии

Захарова пошутила, что «пророссийские» бюллетени в Молдавии подкинули медведи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала видео с якобы обнаруженными на парламентских выборах в Молдавии «пророссийскими» бюллетенями. В беседе с «Известиями» она выразила надежду, что власти республики нашли медведей, который подкинули бланки.

Видеозапись опубликовало МВД Молдавии. На кадрах видно бюллетени с отметкой «за» оппозиционный блок, но внизу есть надпись Model, которую ставят на образцы.

«Надеюсь, рядом обнаружены и следы медведей, которые их подкинули», — подчеркнула Захарова.

Ранее молдавское руководство отказало в аккредитации на выборах российским наблюдателям, входящим в мониторинговую миссию Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Причины решения власти не раскрыли. Они также отказались согласовывать участие членов Общественной палаты в качестве международных наблюдателей.

В связи с этой ситуацией в российский МИД вызвали посла Молдавии Лилиана Дария.