Захарова высмеяла слова Каллас о геополитическом значении российской рыбы
Захарова: Каллас «протухла», рассуждая о геополитической роли рыбы
Пока глава евродипломатии Кая Каллас рассуждала о геополитическом значении рыбы, продукт успел протухнуть. И не только он. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с KP.RU.
Ранее Каллас заявила, что рыба имеет геополитическое значение. Так она прокомментировала отказ стран Евросоюза включить в проект 21-го пакета санкций против России предложенное Еврокомиссией эмбарго на импорт российской рыбы и морепродуктов.
«Пока Каллас разбиралась с геополитическим значением рыбы, она протухла. И не только рыба», — сказала Захарова.
Высказывание главы дипломатии ЕС стало поводом для активного обсуждения и в европейском информационном поле. Ряд аналитиков расценил его как отражение серьезных противоречий, накопившихся внутри Евросоюза, и признака кризиса в выработке общей политики. Одновременно Каллас признала, что действующие ограничения против России негативно сказываются на экономике европейских стран.