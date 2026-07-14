Пока глава евродипломатии Кая Каллас рассуждала о геополитическом значении рыбы, продукт успел протухнуть. И не только он. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с KP.RU .

Ранее Каллас заявила, что рыба имеет геополитическое значение. Так она прокомментировала отказ стран Евросоюза включить в проект 21-го пакета санкций против России предложенное Еврокомиссией эмбарго на импорт российской рыбы и морепродуктов.

«Пока Каллас разбиралась с геополитическим значением рыбы, она протухла. И не только рыба», — сказала Захарова.

Высказывание главы дипломатии ЕС стало поводом для активного обсуждения и в европейском информационном поле. Ряд аналитиков расценил его как отражение серьезных противоречий, накопившихся внутри Евросоюза, и признака кризиса в выработке общей политики. Одновременно Каллас признала, что действующие ограничения против России негативно сказываются на экономике европейских стран.