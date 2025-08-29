Захарова высмеяла реакцию Франции на обвинение в росте антисемитизма

Захарова: у посла Кушнера есть право поднимать вопрос антисемитизма во Франции

Во Франции устроили истерику после письма посла США во Франции Чарльза Кушнера о всплеске антисемитизма в республике. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в статье для «Известий».

«О росте неонацистских проявлений в Европе мы говорим постоянно на протяжении многих лет. Сначала очерняют Красную армию, потом забывают о холокосте», — напомнила она.

Дипломат отметила, что у Кушнера, как потомка выживших в холокосте немецких евреев, есть полное моральное право высказываться на эту тему. Однако посла вызвали в МИД Франции, чтобы напомнить об «обязанности не вмешиваться во внутренние дела государства».

Ранее МИД Франции выразил протест посольству США из-за высказываний Кушнера. Посол написал открытое письмо президенту Эммануэлю Макрону, обвинив французские власти в недостаточных действиях в борьбе с растущим антисемитизмом.

Старшая дочь президента Дональда Трампа Иванка в 2009 году вышла замуж за Джареда Кушнера, одного из сыновей мультимиллиардера. После выборов американский лидер выдвинул Кушнера-старшего на пост посла США во Франции.