От модели до советника президента. Чем известна Иванка Трамп
Иванка Трамп за свои 43 года успела сделать карьеру модели, отличиться в бизнесе и политике, стать любящей женой и матерью. При этом она умеет держать удар и побеждать. Все, что известно о старшей дочери 47-го президента США, собрал 360.ru.
Биография Иванки Трамп
Ивана Мари, или, как ее чаще всего называют, Иванка Трамп родилась в октябре 1981 года в семье на тот момент еще будущего президента США Дональда Трампа и его первой жены, чешской модели Иваны. Старший брат Иванки — Дональд Джон Трамп — младший, а в 1984-м родился Эрик Фредерик Трамп.
Хотя родители развелись, когда девочке было девять лет, они постарались, чтобы дети ни в чем не нуждались. Иванка росла на Манхэттене и окончила престижную частную школу Chapin School. Ее основала в 1901 году феминистка и суфражистка Мария Боуэн Чапин, которая хотела, чтобы девочки получали достойное классическое образование.
Затем Иванка училась в старшей школе Choate Rosemary Hall. В свое время там готовили к поступлению в высшие учебные заведения немало будущих «звезд»: 35-го президента США Джона Кеннеди, актрису Джейми Ли Кертис, актера и кинопродюсера Майкла Дугласа, знаменитых писателей, ученых, спортсменов, политиков, бизнесменов.
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После школы наследница Трампа два года проучилась в Джорджтаунском университете, потом перевелась в Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете.
Иванка окончила ее с отличием и степенью бакалавра в области экономики. Учеба не мешала параллельно строить карьеру модели.
Модель Иванка Трамп
Говорят, президент одного из самых престижных модельных агентств в мире Elite Modeling Моника Пиллард положила глаз на Иванку, когда впервые увидела ее четырехлеткой на коленях отца. Девочке и самой хотелось быть моделью, однако она решилась прийти на кастинг только в 15 лет.
Поначалу Иванка появлялась в рекламе брендов одежды премиум-класса (а что еще должна рекламировать дочка миллиардера?!) вроде Tommy Hilfiger и Sasson Jeans. При этом, как свидетельствовала Ивана Трамп, ее дочь соглашалась на съемки только по выходным и праздничным дням — никакого ущерба для образования.
Хотя многие упрекали девушку в том, что карьеру модели она построила исключительно за счет знаменитой фамилии, в Elite Modeling это всегда отрицали.
Да, имя Трампа и правда обеспечило хороший старт, но дальнейшее продвижение — заслуга исключительно самой Иванки, писала The New York Times.
В 1997 году снимок Иванки поместили на обложку девичьего журнала Seventeen — там как раз была статья о «звездных» мамах и дочерях. Красавицей из знаменитой семьи тут же заинтересовались в других глянцевых изданиях. Но девушка довольно скоро охладела к модельному делу и вплотную занялась бизнесом.
Последний раз Иванка появлялась на обложке в 2007 году: наследница Трампа засветилась в журнале Stuff. Тогда же она заняла 83-е место в «горячей сотне» по версии журнала Maxim.
Бизнесвумен Иванка Трамп
Почти сразу после Уортона Иванка вошла в высший эшелон менеджеров инвестиционного траста недвижимости Forest City Ratner. Затем два года проработала исполнительным вице-президентом по развитию и приобретениям в The Trump Organization, а потом перешла в компанию Dynamic Diamond Corp, специализирующейся на продаже бриллиантов.
Позже Иванка отправилась в собственное плавание: основала фирму по производству ювелирных украшений Ivanka Trump Fine Jewelry. Вскоре эта компания стала производить одежду, сумки, аксессуары и обувь, которые в качестве манекенщицы рекламировала сама наследница Трампа.
Товары бренда Ivanka Trump Fine Jewelry продавались в престижных магазинах США, Канады, Бахрейна, Кувейте, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Осенью 2016 года в Trump Tower на Манхэттене открылся единственный специализированный розничный магазин. Но затем пришло время политики.
Политик Иванка Трамп
Иванка закрыла свой бренд, чтобы посвятить себя новой работе. А она была довольно серьезной — советник 45-го президента США Дональда Трампа. Девушка сосредоточилась на экономических инициативах, расширении прав и возможностей женщин.
Разумеется, все критики Трампа тут же накинулись на его дочь. Но той, как и всем остальным членам семьи, было не привыкать: собаки лают, караван идет. Иванка безвозмездно трудилась на своем посту с 2017-го до конца президентского срока отца..
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Иванка вместе с отцом участвовала в саммите G20 в Осаке, переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне Корейского полуострова. Даже после ухода с официальной государственной должности в 2021 году она продолжала посещать различные деловые и благотворительные мероприятия.
Художники против Иванки Трамп
Одним из громких скандалов стала история с картинами. Иванка — серьезный коллекционер современного искусства. В 2014 году модный, хоть и немолодой художник Ричард Принс согласился создать на заказ для дочери Трампа фотоколлаж на основе ее снимков в соцсети. Цена работы — 36 тысяч долларов — была уплачена без проволочек.
Однако когда Дональд Трамп пришел к власти, главным модным трендом стало ругать нового президента на все корки, а также тех, кто хоть как-то его поддерживал. Вот тут-то Принс, похоже, внезапно вспомнил, что его работа есть в галерее дочери политика. К тому же она похвасталась ею на весь интернет.
Разборки традиционно проходили в соцсетях. Принс в серии твитов, не выбирая выражений, заявил, что вернул деньги за работу, отказался от своего авторства и добавил: «Это способ сказать им, что я не хочу, чтобы моя работа была у них. Я не хочу иметь ничего общего с этой семьей».
Все бы ничего, но этот жест куда больше похож на рекламную акцию. Все же понимают, что отрекся автор или нет, это по-прежнему его творчество. А вот поднять волну и напомнить о себе у Пирса получилось. Тем более что он как раз поиздержался на исках о нарушении авторских прав и прав на изображение.
Концептуалист Алекс Да Корте, заметив на заднем плане одного из снимков Иванки свою абстрактную работу, тут же выступил с требованием убрать ее: «Мне стыдно, что меня видят с вами». Нет, деньги маэстро возвращать не стал. Его примеру последовали еще несколько человек.
Скоро обиженные творцы, дилеры и кураторы сбились в сообщество Halt Action Group. Они создали аккаунт Dear Ivanka («Дорогая Иванка»), где вывешивали фото дочери Трампа и добавляли провокационные надписи, обращенные к ней. А также не забывали рассказывать прессе, как они опасаются «поклонников Трампа».
Дело кончилось... ничем. Интерес к «арт-борцам» довольно быстро иссяк. Дочь миллиардера и президента не стала опускаться до комментариев этой мышиной возни.
Картины на законных основаниях по-прежнему висят у нее. И даже стали дороже на ниве скандалов.
Личная жизнь Иванки Трамп
Осенью 2009 года Иванка стала женой Джареда Кушнера. Избранник был из того же круга: он один из сыновей мультимиллиардера и лидера еврейской общины Нью-Йорка. Кстати, в ноябре 2024-го Трамп заявлял о своем намерении выдвинуть Кушнера-старшего на пост посла США во Франции.
Вот только в свое время этого человека осудили за незаконные пожертвования на избирательную кампанию, уклонение от уплаты налогов, подделку показаний свидетелей, за что он отсидел два года в федеральной тюрьме. Хотя Трамп помиловал Чарльза Кушнера в свой первый президентский срок, утвердить такую кандидатуру может только сенат.
Что касается самого Джареда Кушнера, то он, еще будучи студентом Гарварда, смог заработать на сделках с недвижимостью 20 миллионов долларов. С отличием окончил университет, купил газету New York Observer и проявил себя как талантливый редактор, которому удалось привлечь вдвое больше читателей.
К 30 годам Кушнер-младший уже был медиамагнатом. Прежде чем выйти за него замуж, Иванка прошла гиюр, то есть приняла иудейское вероисповедание, сменила имя на Яэль и согласилась следовать еврейским традициям.
У супругов трое детей: дочь Арабелла Роуз и два сына — Джозеф Фредерик и Теодор Джеймс.