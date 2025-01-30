От модели до советника президента. Чем известна Иванка Трамп

Иванка Трамп за свои 43 года успела сделать карьеру модели, отличиться в бизнесе и политике, стать любящей женой и матерью. При этом она умеет держать удар и побеждать. Все, что известно о старшей дочери 47-го президента США, собрал 360.ru.

Биография Иванки Трамп Ивана Мари, или, как ее чаще всего называют, Иванка Трамп родилась в октябре 1981 года в семье на тот момент еще будущего президента США Дональда Трампа и его первой жены, чешской модели Иваны. Старший брат Иванки — Дональд Джон Трамп — младший, а в 1984-м родился Эрик Фредерик Трамп. Хотя родители развелись, когда девочке было девять лет, они постарались, чтобы дети ни в чем не нуждались. Иванка росла на Манхэттене и окончила престижную частную школу Chapin School. Ее основала в 1901 году феминистка и суфражистка Мария Боуэн Чапин, которая хотела, чтобы девочки получали достойное классическое образование.

Фото: Иванка Трамп вместе со своей матерью Иваной. face to face / Global Look Press

Затем Иванка училась в старшей школе Choate Rosemary Hall. В свое время там готовили к поступлению в высшие учебные заведения немало будущих «звезд»: 35-го президента США Джона Кеннеди, актрису Джейми Ли Кертис, актера и кинопродюсера Майкла Дугласа, знаменитых писателей, ученых, спортсменов, политиков, бизнесменов.

Интересно Именно в этой школе Кеннеди «подрезал» знаменитые слова своей инаугурации речи — «Не спрашивай, что может сделать для тебя твоя страна; спрашивай, что ты можешь для нее сделать!» Оригинал этой фразы принадлежит директору школы Choate. Он любил повторять: «Юноша, который любит свою alma mater, всегда будет спрашивать не „Что она может сделать для меня?“, а „Что я могу сделать для нее?“». Именно в этой школе Кеннеди «подрезал» знаменитые слова своей инаугурации речи — «Не спрашивай, что может сделать для тебя твоя страна; спрашивай, что ты можешь для нее сделать!» Оригинал этой фразы принадлежит директору школы Choate. Он любил повторять: «Юноша, который любит свою alma mater, всегда будет спрашивать не „Что она может сделать для меня?“, а „Что я могу сделать для нее?“».

После школы наследница Трампа два года проучилась в Джорджтаунском университете, потом перевелась в Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете. Иванка окончила ее с отличием и степенью бакалавра в области экономики. Учеба не мешала параллельно строить карьеру модели.

Фото: Дональд Трамп и Иванка Трамп на показе весенней коллекции Evangel, Нью-Йорк, 1997 год. Judie Burstein / Global Look Press

Модель Иванка Трамп Говорят, президент одного из самых престижных модельных агентств в мире Elite Modeling Моника Пиллард положила глаз на Иванку, когда впервые увидела ее четырехлеткой на коленях отца. Девочке и самой хотелось быть моделью, однако она решилась прийти на кастинг только в 15 лет. Поначалу Иванка появлялась в рекламе брендов одежды премиум-класса (а что еще должна рекламировать дочка миллиардера?!) вроде Tommy Hilfiger и Sasson Jeans. При этом, как свидетельствовала Ивана Трамп, ее дочь соглашалась на съемки только по выходным и праздничным дням — никакого ущерба для образования.

Фото: Иванка Трамп. Jackson Lee / Global Look Press

Хотя многие упрекали девушку в том, что карьеру модели она построила исключительно за счет знаменитой фамилии, в Elite Modeling это всегда отрицали. Да, имя Трампа и правда обеспечило хороший старт, но дальнейшее продвижение — заслуга исключительно самой Иванки, писала The New York Times.

Фото: Global Look Press

В 1997 году снимок Иванки поместили на обложку девичьего журнала Seventeen — там как раз была статья о «звездных» мамах и дочерях. Красавицей из знаменитой семьи тут же заинтересовались в других глянцевых изданиях. Но девушка довольно скоро охладела к модельному делу и вплотную занялась бизнесом.

Последний раз Иванка появлялась на обложке в 2007 году: наследница Трампа засветилась в журнале Stuff. Тогда же она заняла 83-е место в «горячей сотне» по версии журнала Maxim.

Фото: Иванка Трамп на ежегодной «Ночи звезд» Fashion Group International, Нью-Йорк, 28 октября 2005 года, Jackson Lee. / Global Look Press

Бизнесвумен Иванка Трамп Почти сразу после Уортона Иванка вошла в высший эшелон менеджеров инвестиционного траста недвижимости Forest City Ratner. Затем два года проработала исполнительным вице-президентом по развитию и приобретениям в The Trump Organization, а потом перешла в компанию Dynamic Diamond Corp, специализирующейся на продаже бриллиантов. Позже Иванка отправилась в собственное плавание: основала фирму по производству ювелирных украшений Ivanka Trump Fine Jewelry. Вскоре эта компания стала производить одежду, сумки, аксессуары и обувь, которые в качестве манекенщицы рекламировала сама наследница Трампа. Товары бренда Ivanka Trump Fine Jewelry продавались в престижных магазинах США, Канады, Бахрейна, Кувейте, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Осенью 2016 года в Trump Tower на Манхэттене открылся единственный специализированный розничный магазин. Но затем пришло время политики.

Фото: Иванка Трамп, Нью-Йорк, 13 октября 2010 года. ms4 / Global Look Press

Политик Иванка Трамп Иванка закрыла свой бренд, чтобы посвятить себя новой работе. А она была довольно серьезной — советник 45-го президента США Дональда Трампа. Девушка сосредоточилась на экономических инициативах, расширении прав и возможностей женщин. Разумеется, все критики Трампа тут же накинулись на его дочь. Но той, как и всем остальным членам семьи, было не привыкать: собаки лают, караван идет. Иванка безвозмездно трудилась на своем посту с 2017-го до конца президентского срока отца..

Интересно Иванка всегда хорошо отзывалась о Дональде Трампе. Однажды она сказала: «Один из величайших талантов моего отца — способность видеть в людях потенциал». Она также всегда подтверждала, он действительно «сделает Америку снова великой». Иванка всегда хорошо отзывалась о Дональде Трампе. Однажды она сказала: «Один из величайших талантов моего отца — способность видеть в людях потенциал». Она также всегда подтверждала, он действительно «сделает Америку снова великой».

Иванка вместе с отцом участвовала в саммите G20 в Осаке, переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне Корейского полуострова. Даже после ухода с официальной государственной должности в 2021 году она продолжала посещать различные деловые и благотворительные мероприятия.

Фото: Дональд Трамп и его дочь Иванка Трамп на митинге Республиканского национального комитета, Далтон, 4 января 2021 года. Paul Hennessy, Paul Hennessy / Global Look Press

Художники против Иванки Трамп Одним из громких скандалов стала история с картинами. Иванка — серьезный коллекционер современного искусства. В 2014 году модный, хоть и немолодой художник Ричард Принс согласился создать на заказ для дочери Трампа фотоколлаж на основе ее снимков в соцсети. Цена работы — 36 тысяч долларов — была уплачена без проволочек. Однако когда Дональд Трамп пришел к власти, главным модным трендом стало ругать нового президента на все корки, а также тех, кто хоть как-то его поддерживал. Вот тут-то Принс, похоже, внезапно вспомнил, что его работа есть в галерее дочери политика. К тому же она похвасталась ею на весь интернет.

Фото: Иванка Трамп возле работы Ричарда Принса / Соцсети

Разборки традиционно проходили в соцсетях. Принс в серии твитов, не выбирая выражений, заявил, что вернул деньги за работу, отказался от своего авторства и добавил: «Это способ сказать им, что я не хочу, чтобы моя работа была у них. Я не хочу иметь ничего общего с этой семьей». Все бы ничего, но этот жест куда больше похож на рекламную акцию. Все же понимают, что отрекся автор или нет, это по-прежнему его творчество. А вот поднять волну и напомнить о себе у Пирса получилось. Тем более что он как раз поиздержался на исках о нарушении авторских прав и прав на изображение.

Фото: Иванка Трамп с сыном. PLANET PHOTOS / Global Look Press

Концептуалист Алекс Да Корте, заметив на заднем плане одного из снимков Иванки свою абстрактную работу, тут же выступил с требованием убрать ее: «Мне стыдно, что меня видят с вами». Нет, деньги маэстро возвращать не стал. Его примеру последовали еще несколько человек. Скоро обиженные творцы, дилеры и кураторы сбились в сообщество Halt Action Group. Они создали аккаунт Dear Ivanka («Дорогая Иванка»), где вывешивали фото дочери Трампа и добавляли провокационные надписи, обращенные к ней. А также не забывали рассказывать прессе, как они опасаются «поклонников Трампа». Дело кончилось... ничем. Интерес к «арт-борцам» довольно быстро иссяк. Дочь миллиардера и президента не стала опускаться до комментариев этой мышиной возни. Картины на законных основаниях по-прежнему висят у нее. И даже стали дороже на ниве скандалов.

Фото: imago stock&people / Global Look Press

Личная жизнь Иванки Трамп Осенью 2009 года Иванка стала женой Джареда Кушнера. Избранник был из того же круга: он один из сыновей мультимиллиардера и лидера еврейской общины Нью-Йорка. Кстати, в ноябре 2024-го Трамп заявлял о своем намерении выдвинуть Кушнера-старшего на пост посла США во Франции. Вот только в свое время этого человека осудили за незаконные пожертвования на избирательную кампанию, уклонение от уплаты налогов, подделку показаний свидетелей, за что он отсидел два года в федеральной тюрьме. Хотя Трамп помиловал Чарльза Кушнера в свой первый президентский срок, утвердить такую кандидатуру может только сенат.

Фото: Джаред Кушнер и Иванка Трамп на балу в честь инаугурации 47-го президента США, Вашингтон, 20 января 2025 года. Anna Moneymaker — Pool via CNP / Global Look Press

Что касается самого Джареда Кушнера, то он, еще будучи студентом Гарварда, смог заработать на сделках с недвижимостью 20 миллионов долларов. С отличием окончил университет, купил газету New York Observer и проявил себя как талантливый редактор, которому удалось привлечь вдвое больше читателей. К 30 годам Кушнер-младший уже был медиамагнатом. Прежде чем выйти за него замуж, Иванка прошла гиюр, то есть приняла иудейское вероисповедание, сменила имя на Яэль и согласилась следовать еврейским традициям. У супругов трое детей: дочь Арабелла Роуз и два сына — Джозеф Фредерик и Теодор Джеймс.