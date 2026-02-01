Неоднозначное высказывание министра обороны Германии Бориса Писториуса о реакции людей на оборонные расходы не удивило официального представителя МИД России Марию Захарову. Она иронично прокомментировала услышанное в телеграм-канале .

«Цитаты писториусов», — написала Захарова.

Дипломат отреагировала на заявление, которое Писториус сделал на мероприятии в рамках предвыборной кампании СДПГ. Пытаясь обосновать большие траты на оборону, критикуя позицию демократов и призывая к оптимизму, он процитировал немецкого богослова Мартина Лютера: «Грустной задницей радостно не пукнешь».

Ранее немцев возмутило, что правительство помогло Украине в ущерб собственным гражданам. Газета Berliner Zeitung сообщила, что отправленные в качестве гуманитарной помощи генераторы пригодились бы жителям Берлина.