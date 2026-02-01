Государственный долг Германии вырос почти на пятую часть с начала 2021 года и достиг в третьем квартале 2025 года исторического максимума в 2,79 триллиона евро. Такие данные привело Федеральное статистическое управление Destatis .

Сумма немецких госдолговых обязательств увеличилась на 17,3% по сравнению с первым кварталом 2021 года, когда она составляла 2,38 триллиона евро. Одной из расходных статей бюджета стала помощь Украине в рамках политики ЕС. По подсчетам агентства, Евросоюз выделил Киеву 95 миллиардов долларов, а сама Германия — 1,7 миллиарда.

«Германия оказалась, как говорят, между молотом и наковальней в ситуации с Украиной, однако финансирование минимально, вряд ли они откажутся полностью от этой статьи расходов», — рассказал РИА «Новости» финансовый советник и основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин.

Бизнес-консультант Илья Русяев предупредил, что растущий госдолг сокращает возможности для социальных расходов и инвестиций.

Недавно в Германии разгорелся скандал из-за того, что правительство поставило Украине гуманитарную помощь в ущерб собственным гражданам.