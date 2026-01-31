В немецком обществе разгорается недовольство из-за действий правительства, которое поставило Украине гуманитарную помощь в ущерб собственным гражданам. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung .

Авторы материала отметили, что ФРГ передает аварийные генераторы и теплоэлектростанции на Украину, хотя на эту помощь в период отключения электроэнергии рассчитывали жители Берлина.

«Суть проблемы заключается в отсутствии у Германии планов обеспечения собственной устойчивости», — подчеркнули они.

Издание констатировало, что руководство страны даже в таких противоречивых условиях не задумывается о помощи собственному населению, что вызывает заслуженную критику со стороны немцев.

«В публичных дебатах редко упоминается факт, что внутри Германии действительно существует критика таких поставок», — заключили журналисты.

Ранее в бундестаге потребовали от канцлера Фридриха Мерца переговоров с Россией.