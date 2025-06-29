Захарова высмеяла обыск трансгендеров на Западе

Официальный представитель МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала новые правила обыска трансгендерных персон в Шотландии. В своем Telegram-канале она высмеяла шумиху вокруг проблем западных правоохранителей.

Дипломат рассказала, что задержанные в Шотландии трансгендеры могут требовать, чтобы верхнюю и нижнюю части их тела обыскивали полицейские разных полов.

«А мы в детстве не верили, что существуют кентавры», — пошутила Захарова.

Ранее в России заблокировали платформу Wattpad. Причиной стали обнаруженные Роскомнадзором фанфики с пропагандой ЛГБТ*, размещение которых нарушало российское законодательство.

В пропагандировании нетрадиционных отношений также обвинили сайт с комиксами MangaLib. Против платформы возбудили дело, его рассмотрит Таганский районный суд Москвы.