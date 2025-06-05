Сайт MangaLib о манге заподозрили в пропаганде ЛГБТ

Публиковавший мангу сайт MangaLib обвинили в пропаганде ЛГБТ*. Это следует из материалов дела в базе данных Таганского районного суда Москвы.

Против интернет-ресурса завели дело по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений*. Дело официально зарегистрировали днем ранее, 4 июня. Дата рассмотрения на данный момент неизвестна.

В Таганский районный суд Москвы ранее также поступило административное дело против фонда Wikimedia Foundation, Inc, которому принадлежит «Википедия». Основанием стала пропаганда педофилии.

«Википедию» в России уже неоднократно штрафовали за отказы удалять информацию, например фейки о проведении специальной военной операции. Общая сумма выигранных исков по подобным делам — десятки миллионов рублей.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.