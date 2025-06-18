Платформу Wattpad заблокировали в России за фанфики с пропагандой ЛГБТ

Платформу Wattpad с онлайн-сообществом писателей и читателей заблокировали в России за систематическое нарушение законодательства. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что доступ к сайту закрыли со среды, 18 июня.

«Работа Wattpad на территории России может быть возобновлена, если платформа удалит всю запрещенную информацию и приведет свой контент в соответствие с требованиями российского законодательства», — подчеркнули в пресс-службе.

Причиной блокировки в Роскомнадзоре назвали публикации с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Администрация уже удалила 130 страниц с подобной информацией, но на их месте появились новые.

На минувшей неделе Роскомнадзор предупредил администрацию сервиса Wattpad о высоком риске блокировки. В ведомстве подчеркнули, что платформа уже трижды попала на штрафы в 5,3 миллиона рублей, которые так и не погасила.

Платформой пользовались авторы рассказов и фанфиков, содержащие ЛГБТ*-пропаганду.



*Запрещенное в России экстремистское движение.