Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад не отмоется от террористических преступлений ВСУ, которые они не совершили бы без военной и финансовой помощи. Об этом дипломат рассказала в эфире телеканала «Россия 24» .

«Речь идет именно о терроризме. <…> От этого Запад не отмоется. Он не отмоется от этого, потому что эти преступления — уже дело рук западных политических элит и, конечно, натовской всей этой братии», — отметила она.

Дипломат подчеркнула, что западные страны финансируют киевский режим, передают ему данные спутников и разведки, а также вооружения. Если бы всего этого не было, что ВСУ не совершили того, что они делают сейчас, «ни технологически, ни каким-либо иным путем».

До этого Захарова назвала «перфомансом с особым цинизмом» запрос комиссии ООН по Курску, усомнившись в честности ее экспертов, сообщил Life.

Ранее Захарова выразила соболезнования родным и близким погибших в Глушковском районе Курской области активистов Народного фронта Николая Ковалева и Давида Соколова. В автомобиль волонтеров, помогающих в эвакуации мирных жителей, попал снаряд ВСУ.