Два активиста Народного фронта погибли в Курской области

Два активиста Народного фронта, которые вывозили жителей из Курской области, погибли после прямого попадания снаряда в их автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба ОНФ.

«Они помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения. В состав эвакуационной бригады входили три человека, двое из них скончались на месте, один ранен», — отметили в организации.

Оба погибших — медик гуманитарной миссии Молодежного крыла ОНФ Николай Ковалев и координатор по СМИ Давид Соколов — были из ДНР. Ехавший с ними замглавы исполкома Краснодарского края Федор Геращенко получил осколочные ранения и ожоги, его госпитализировали.

Накануне при украинском обстреле погиб инженер «Ростелекома» Александр Некрасов, восстанавливавший перебитую связь в Рыльске.

Врио заместителя губернатора области Виктор Карамышев не исключил, что новый учебный год в регионе начнется дистанционно, поскольку воздушную тревогу объявляют по нескольку раз в день и «сложно сказать, куда полетит ракета».