Захарова упрекнула США в привязке России к своим проблемам

Захарова: Россия ответит на заявления США о ядерном оружии своей доктриной

Россия ответит на заявление администрации США об увеличении арсенала ядерного оружия в полном соответствии со своей доктриной. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она напомнила, что президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил о возможной корректировке ядерной доктрины. После этого появилось заявление американских властей.

«Я думаю, что это была реакция Белого дома на вопросы их общественности, почему у Штатов этих арсеналов меньше», — заявила Захарова.

Представитель МИД добавила, что американские власти регулярно привязывают Россию для решения своих проблем.

«Это говорит об их, на мой взгляд, внутренней ущербности», — подчеркнула Захарова.

Старший директор по ядерным вопросам в Совете нацбезопасности Белого дома Пранай Вадди в минувшую пятницу, 7 июня, объявил, что президент США Джо Байден подписал новый указ об условиях применения ядерного оружия.

В текст документа включили отслеживание роста арсеналов Китая, а также сдерживание России и Северной Кореи. Представитель Белого дома добавил, что в США начали разрабатывать крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой.