Путин рассказал, в каком случае Россия применит ядерное оружие

Путин: Россия может применить ядерное оружие в исключительном случае

Россия обладает ядерной доктриной, и применение ядерного оружия возможно в исключительных случаях. Об этом президент Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2024.

«Применение ядерного оружия возможно в исключительном случае, в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны, в исключительном случае», — сказал он.

Путин отметил, что такой случай не наступил, поэтому не нужно упоминать всуе вероятность ядерных ударов. Россия никогда не бряцала ядерным оружием, пояснил глава государства. Также президент допустил внесение изменений в ядерную доктрину РФ.

Глава государства ранее отметил, что Россия обязательно добьется победы. Он напомнил, что вооруженные конфликты всегда заканчиваются мирными договоренностями.