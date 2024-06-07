Байден изменил условия применения США ядерного оружия
Байден подписал новые указания об условиях применения ядерного оружия США
Президент Джо Байден подписал новые указания, касающиеся условий применения США ядерного оружия. Об этом заявил специальный помощник главы Белого дома, старший директор по ядерным вопросам в Совете нацбезопасности Белого дома Пранай Вадди, написали «Известия».
«В них подчеркивается необходимость учитывать рост и разнообразие ядерного арсенала Китая, а также необходимость сдерживания России, КНР и Северной Кореи одновременно», — сказал он.
Согласно новым указаниям, американская сторона начнет разрабатывать излучающие радиацию крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой.
Президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ-2024 заявил, что Россия применит ядерное оружие только в исключительных случаях. Также глава государства допустил внесение изменений в ядерную доктрину РФ.