Захарова указала на стремление Зеленского к эскалации конфликта
Захарова: Зеленский решил спровоцировать эскалацию конфликта вокруг Украины
Президент Украины Владимир Зеленский стремится спровоцировать эскалацию конфликта вокруг Украины. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге.
«За всей демагогией о якобы урегулировании конфликта Зеленский на деле стремится спровоцировать эскалацию. Такую задачу ему поставили», — отметила дипломат.
Она добавила, что украинский лидер будет делать это посредством ударов по объектам гражданской инфраструктуры, убийств мирного гражданского населения и проведения терактов. Причем он этого не скрывает.
Захарова уточнила, что Зеленский также предпринимает отчаянные попытки масштабировать конфликт и втянуть в него ближайших союзников и соседей России.
«Это нужно тем, кто живет по натовским нарративам», — заключила она.
Ранее дипломат сообщила, что командование НАТО и представительство альянса на Украине объявили тендер на создание современных систем вооружения для массированных ударов по российским аэродромам и авиабазам.