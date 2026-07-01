Президент Украины Владимир Зеленский стремится спровоцировать эскалацию конфликта вокруг Украины. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила на брифинге.

«За всей демагогией о якобы урегулировании конфликта Зеленский на деле стремится спровоцировать эскалацию. Такую задачу ему поставили», — отметила дипломат.

Она добавила, что украинский лидер будет делать это посредством ударов по объектам гражданской инфраструктуры, убийств мирного гражданского населения и проведения терактов. Причем он этого не скрывает.

Захарова уточнила, что Зеленский также предпринимает отчаянные попытки масштабировать конфликт и втянуть в него ближайших союзников и соседей России.

«Это нужно тем, кто живет по натовским нарративам», — заключила она.

Ранее дипломат сообщила, что командование НАТО и представительство альянса на Украине объявили тендер на создание современных систем вооружения для массированных ударов по российским аэродромам и авиабазам.