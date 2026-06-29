Захарова раскрыла план НАТО и Украины по уничтожению авиабаз России
Захарова: НАТО и Украина изготовят оружие для ударов по авиабазам России
Командование НАТО и представительство альянса на Украине объявили тендер по созданию продвинутых систем вооружения для массированного поражения российских аэродромов и авиабаз, в том числе расположенных вдалеке от границ. Об этом со ссылкой на материалы заявки сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Он подчеркнула, что от потенциального исполнителя заказа потребовали создать полностью автономное вооружение, работающие при блокировке навигационных сигналов, оснащенное элементами искусственного интеллекта для наведения по цели и без ограничения дальности ударов.
Представитель МИД отметила, что такое сотрудничество командных структур НАТО и ВСУ, а также военно-промышленного комплекса Украины и стран альянса началось с целью нанести поражение России.
«Североатлантический блок постепенно утрачивает остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска, стремясь выжать максимум из Украины в щедро делегированной ей, но в реальности весьма незавидной роли „испытательного полигона“ для существующих и перспективных военных технологий и боевых систем», — заявила Захарова.
Дипломат добавила, что подобные агрессивные действия украинско-натовского сотрудничества дали российским военным право на повышение внимания к любым предприятиям, которые ведут разработку вооружений, которые могут использоваться против России.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в понедельник, 29 июня, объявил о плане строительства завода по выпуску беспилотников совместно с Украиной. Он подчеркнул, что производство откроют на границе с Белоруссией.