Захарова: НАТО и Украина изготовят оружие для ударов по авиабазам России

Командование НАТО и представительство альянса на Украине объявили тендер по созданию продвинутых систем вооружения для массированного поражения российских аэродромов и авиабаз, в том числе расположенных вдалеке от границ. Об этом со ссылкой на материалы заявки сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова .

Он подчеркнула, что от потенциального исполнителя заказа потребовали создать полностью автономное вооружение, работающие при блокировке навигационных сигналов, оснащенное элементами искусственного интеллекта для наведения по цели и без ограничения дальности ударов.

Представитель МИД отметила, что такое сотрудничество командных структур НАТО и ВСУ, а также военно-промышленного комплекса Украины и стран альянса началось с целью нанести поражение России.

«Североатлантический блок постепенно утрачивает остатки рациональности и дрейфует в зону повышенного риска, стремясь выжать максимум из Украины в щедро делегированной ей, но в реальности весьма незавидной роли „испытательного полигона“ для существующих и перспективных военных технологий и боевых систем», — заявила Захарова.

Дипломат добавила, что подобные агрессивные действия украинско-натовского сотрудничества дали российским военным право на повышение внимания к любым предприятиям, которые ведут разработку вооружений, которые могут использоваться против России.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс в понедельник, 29 июня, объявил о плане строительства завода по выпуску беспилотников совместно с Украиной. Он подчеркнул, что производство откроют на границе с Белоруссией.