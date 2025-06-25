Захарова сыронизировала насчет возможной реакции ООН на угрозы Трампа Ирану

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о возможных новых ударах по Ирану в случае восстановления им ядерной программы. Свое мнение она выразила в Telegram-канале .

«Ждем: заявление ООН с призывом; заявление МАГАТЭ с надрывом; заявление НАТО с солидарностью; ну и, конечно, резолюцию ПАСЕ, им до нечленов всегда есть дело», — написала дипломат.

Ранее Белый дом опубликовал фотографии из Ситуационной комнаты, когда американские военные нанесли удары по иранским объектам. На снимке были Трамп и его команда. На президенте была кепка с девизом «Сделаем Америку снова великой».

В ночь на 22 июня американские войска поразили объекты в Исфахане, Фордо и Натанзе. Самолеты B-2 сбросили противобункерные бомбы и ракеты Tomahawk. Трамп назвал это событие «историческим моментом». Позже американский лидер заявил об уничтожении всех ядерных объектов в Иране.