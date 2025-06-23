Трамп заявил об уничтожении всех ядерных объектов в Иране

Американские военные уничтожили ядерные объекты Ирана. Такое заявление сдал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social .

«Как показывают спутниковые снимки, всем ядерным объектам в Иране был нанесен огромный ущерб. Уничтожение — вот точный термин!» — написал американский лидер.

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты атаковали три ядерных объекта в исламском государстве. Американцы ударили по целям в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Трамп призвал Иран согласиться закончить эту войну — в противном случае страну ждут более серьезные последствия. Если потребуется, США устроят государственный переворот в Иране, заявил американский президент.

«Политически некорректно использовать термин „смена режима“, но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим??? MIGA!!! (Make Iran Great Again)», — написал Трамп в соцсети.

После американских атак на объекты в Иране Совбез ООН назначил экстренное заседание. Целью мероприятия назвали продвижение проекта резолюции, осуждающей действия США и Израиля, сообщили «Известия».