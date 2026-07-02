Захарова связала кражу памятника Пушкину в Германии с «культурой отмены»

«Культура отмены» подпитывает человеконенавистническую идеологию, и европейцы понимают это. Об этом в телеграм-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о краже памятника писателю Александру Пушкину в Германии.

«Кому как ни европейцам знать, что „культура отмены“ всегда порождает не просто бескультурье, она питает человеконенавистническую идеологию», — написала дипломат.

По ее словам, война с монументами, инициированная правительством Польши и прибалтийских стран в отношении памятников советским воинам-освободителям, добралась теперь и до Германии.

Ранее немецкое посольство сообщило о хищении бронзового памятника Пушкину, который находился в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

Памятник изначально создавали как символ взаимопонимания и добрососедства между россиянами и немцами. В России выразили надежду, что виновных оперативно найдут, а изваяние вернут на прежнее место.