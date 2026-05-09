Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила президента Украины Владимира Зеленского с покинувшей страну певицей Аллой Пугачевой после его указа о разрешении провести парад Победы на Красной площади. Об этом дипломат написала в телеграм-канале .

Захарова напомнила, что бывший польский премьер Лешек Миллер ранее высмеял «разрешение» главы киевского режима России проводить праздничный парад. Политик отметил, что далее Зеленскому стоит разрешить Японии цветение сакуры, а Египту — открывать пирамиды ровно в девять часов.

«Что будет с Лешеком, когда он узнает, что весну „разрешает“ Пугачева?» — написала дипломат.

Алла Пугачева ежегодно в первое воскресенье марта по традиции «разрешает весну», называя ее Праздником желтых тюльпанов. Также она поступила и в этом году, опубликовав соответствующий пост в своих соцсетях.

Ранее Захарова заявила, что угрозы Зеленского накануне Дня Победы только объединили россиян. По ее словам, у нее также нет расхождений между личным и официальным отношением к заявлениям главы киевского режима.