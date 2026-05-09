Захарова заявила об объединении россиян в противостоянии угрозам Зеленского

Все россияне объединились в своем неприятии угроз, которые украинский президент Владимир Зеленский озвучивал накануне Дня Победы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС .

По словам дипломата, у нее нет расхождения между личным и официальным отношением к высказываниям Зеленского. Она подчеркнула, что так же к этому относится вся страна.

«У каждого есть своя история, но отношение к неприятию угроз, к недопустимости переписывания и предания забвению истории и страны, и наших конкретных семей, мне кажется, является самой общей эмоцией всей страны. Это недопустимо», — сказала Захарова.

Она добавила, что каждый россиянин найдет свои слова и способ противостоять таким речам в контексте работы, жизни и семьи. Дипломат также добавила, что единство народа не спущено сверху в виде методичек. Это единый порыв и мощная эмоция, которая вызревала долго.

