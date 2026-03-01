Пугачева разрешила весну и удивила подписчиков внешностью

Певица Алла Пугачева поздравила подписчиков с первым днем весны и заявила, что разрешает ее. Об этом она сказала в видео, которое опубликовала в Instagram*.

«Дорогие друзья, вот и наступил этот прекрасный день, когда весна разрешится. Разрешится добром, светом, любовью, новыми целями, мирным небом, чтобы все у нас было хорошо. Мы поможем ей нашими традиционными и искренними словами: „Весну разрешаем“», — произнесла она.

В комментариях отметились многие известные артисты и друзья Пугачевой. Ее дочь, певица Кристина Орбакайте написала «Ура!». Телеведущий и историк моды Александр Васильев поддержал пост лайком, а ведущая «Модного приговора» Лилия Рах также оставила комментарий. Юморист и супруг звезды Максим Галкин** добавил несколько сердечек.

Однако главным поводом для обсуждения стало не заявление артистки, а ее внешность. Одни подписчики похвалили Пугачеву и написали, что она выглядела свежо, другие заподозрили неудачный свет или последствия пластических операций.

Ранее исполнительница хита «Миллион алых роз» продлила свои права на товарные знаки «Алла» и «Алла Борисовна» для работы в России на 10 лет.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.

**Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.