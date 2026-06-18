Захарова сравнила отставку Хили с побегом с тонущего корабля

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила решение министра обороны Британии Джона Хили подать в отставку с побегом с тонущего корабля. Об этом она заявила на брифинге 18 июня.

«По сути, британские политики предпочитают покидать тонущий корабль, предоставляя своим сменщикам разбираться с последствиями», — сказала Захарова.

Она напомнила, что аналогичным образом поступали и предыдущие кабинеты министров европейского государства.

По словам официального представителя МИД, уход одного из наиболее лояльных соратников премьера иллюстрирует, что кризис в механизме госуправления Великобритании продолжает усугубляться.

«Все это наносит серьезный удар по устойчивости всего британского правительства», — отметила она.

Ранее стало известно, что Хили попросился в отставку из-за нехватки денег. Он обозначил недостаточные инвестиции в отрасль причиной своего решения.