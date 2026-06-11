Глава МО Великобритании попросился в отставку из-за нехватки денег

Глава британского министерства обороны Джон Хили подал в отставку. В качестве причины он указал на недостаточные инвестиции в отрасль, сообщил ТАСС .

Министр направил премьер-министру Киру Стармеру письмо, в котором высказался о подготовленном еще в январе плане инвестиций в оборону. Он объяснил, что на воплощение этого проекта не выделили необходимые ресурсы, хотя документ «подтвердил масштаб проблем и растущих требований» к военной сфере.

Хили уточнил, что не хотел уходить в отставку и решился пойти на крайние меры «с глубоким сожалением и большой неохотой».

Ранее о намерении покинуть свой пост заявила глава национальной разведки США Тулси Габбард. Она уйдет в отставку, чтобы поддержать мужа, который борется с редкой формой рака костей. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что исполнять обязанности директора национальной разведки с 30 июня начнет главный заместитель директора службы Аарон Лукас.