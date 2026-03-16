Захарова спросила, когда западные политики приедут в иранскую школу для девочек

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом: когда западные политики, так активно посещавшие Бучу, приедут в школу для девочек в Иране и увидят место настоящего, а не выдуманного преступления. Об этом она написала в своем телеграм-канале .

Она опубликовала список иностранных лидеров, включая министров иностранных дел западных стран и руководителей международных организаций.

«В результате атаки по начальной школе в Минабе в Иране погибли 175 человек, из них более 160 — дети. Когда все эти деятели съездят на место реального, а не вымышленного преступления?» — написала она.

Удар по школе в Минабе 28 февраля нанесли двумя американскими ракетами Tomahawk, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. На обломках боеприпасов обнаружили серийные номера и прочие признаки, типичные для маркировки Пентагоном и его поставщиками.