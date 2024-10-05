Захарова резко высказалась о планах Японии по работе над мирным договором с Россией

Японская сторона по требованию США полностью заблокировала совместную работу с Россией над заключением мирного договора. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Она прокомментировала высказывание нового японского премьера Сигэру Исибы, который указал на необходимость терпеливой и целенаправленной совместной работы для заключения мирного договора с Россией. Захарова усомнилась в главе правительства и напомнила о зависимости Японии от Белого дома.

«Эту совместную работу [с Россией] полностью заблокировала японская сторона под давлением Вашингтона», — подчеркнула дипломат.

Новым премьер-министром Японии стал 67-летний бывший министр обороны Сигэру Исиба. Его избрали председателем правящей Либерально-демократической партии. Кандидатуру Исибы во втором туре голосования поддержали 215 человек из 415 голосующих.

Предыдущий премьер Фумио Кисида ушел с должности после коррупционного скандала.