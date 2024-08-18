«На свалку истории». В России высказались о судьбе японского премьера

Японский премьер-министр Фумио Кисида, считающийся одним из самых недружественных для России политиков, отправится на «свалку истории». Об этом в своем Telegram-канале сообщил Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП).

Кисида официально заявил, что не будет переизбираться на пост премьер-министра страны. Эту должность он занимал около трех лет. За это время японцы столкнулись с огромным количество скандалов, причем большей частью коррупционных, ростом цен и демографическими проблемами.

Рейтинг Кисиды, как и его Либерально-демократической партии рухнули. И это при том, что ЛДП управляла страной с 1945 года. Из личных «достижений» Кисиды можно назвать разрушение отношений с Россией и Китаем. После заявления об отказе от переизбрания он заявил, что ЛДП изменится, станет новой партией, но какой — не уточнил.

«Таким образом, один из самых недружественных для нашей страны политиков отправляется на „свалку истории“», — говорится в заявлении.

При этом в РАСПП считают маловероятным, что новый японский лидер из состава ЛДП привнесет нечто позитивное в российско-японские отношения.

Ранее Кисида отказался ответить, кто может сменить его на посту главы ЛДП.